​Exploitation illégale du domaine forestier à Niamone : les six (6) personnes mises en cause envoyées en prison

Dans l’affaire de la forêt de Niamone situé dans le département de Bignona dans la basse Casamance, 6 personnes arrêtées il y a quelques jours, ont été placées sous mandat de dépôt. Selon les informations de Iradio, elles seront jugées par le tribunal des flagrants délits pour exploitation illégale dans un domaine forestier , faux et usage de faux commis dans des documents administratifs.Un garde du corps d’un ancien président du Conseil départemental sous l’ère de Macky Sall, un employé de l’Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, un enseignant et le cerveau de la bande B. Coly seraient à l’origine des ventes clandestines notées dans cette forêt de Niamone.