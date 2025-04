RDC: des pluies intenses sur Kinshasa provoquent d’importants dégâts, il y a sept morts

Les images publiées sur les réseaux sociaux sont spectaculaires : des boulevards et maisons submergés par les eaux jusque samedi soir et le trafic routier interrompu. Dans la commune de Mont-Ngafula, cinq personnes ont été ensevelies sous les décombres d’un mur de soutènement qui a lâché, face à la puissance des précipitations. Les habitants, en colère, ont déposé quatre corps repêchés devant un sous-commissariat de la police.



Un mur est tombé

Non loin du centre-ville, dans la commune de Ngaliema, deux personnes ont perdu la vie dans un ravin. Là encore, c’est un mur qui est tombé sur des habitants. Sept blessés ont été acheminés à l’hôpital.



Constructions anarchiques, manque d’entretien des caniveaux… ce nouveau drame illustre la vulnérabilité de Kinshasa face aux intempéries. La primature fait état d’importants dégâts humains et matériels sans donner des chiffres.



Autre point d’inquiétude, celui de l’axe routier qui relie Kinshasa à la ville portuaire de Matadi. Après ces inondations, cette principale source d’approvisionnement de la capitale est quasiment coupée à hauteur de la cité de Kasangulu. Face au risque de conséquences néfastes pour l’économie, la cheffe du gouvernement assure avoir ordonné des travaux d’urgence pour assurer la réouverture de cette route.



Logements inondés

De l’autre côté de la ville, à l’est, la rivière Ndjili qui sépare les communes de Limete et Matete de celles du district de la Tshangu, est sortie de son lit. L'eau s'est répandue dans des quartiers très peuplés et sur la chaussée du boulevard Lumumba, bloquant la circulation notamment vers l’aéroport de Kinshasa. Plusieurs dizaines de milliers de familles ont vu leurs logements inondés. Pas de bilan humain, mais les autorités évoquent de nombreuses pertes en vies humaines.