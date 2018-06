​Fraudes au Bac : le Proviseur du lycée de Kahone déballe tout et enfonce l'Office du Bac

Le Proviseur, par ailleurs chef de centre du lycée de Kahone en 2016 a déclaré devant la barre qu’il a été soulagé lorsque les sujets du bac de 2017 ont été annulés. Mamadou Djiby Diallo a exprimé ses regrets par rapport à ses actes.



« En 2017, Fatou Bakhoum est venue me voir pour me faire part des problèmes de sa cousine qui est à Matam. Elle m’a supplié d’aider sa cousine. C’est la raison pour laquelle, j’ai recontacté mon ami de l’Office du bac Mamadou Thiam. Et, ce dernier a promis de me remettre les sujets », a-t-il révélé devant la barre.



Poursuivant son argumentaire, il a souligné qu’à cette époque, j’étais président du jury à Thiaroye en 2017. « Intérieurement j’avais des problèmes parce que j’avais peur. Je ne savais pas ce qui m’a amené à faire cela », a-t-il confié au juge.



« Quand j’ai eu les rumeurs de la fuite, je l’ai appelé au téléphone car j’avais eu peur. J’ai photocopié les sujets, imprimé et pris le temps d’ôter l’entête de l’office du bac dans le but de ne pas être découvert. J’ai négocié pour elle, mais elle ne m’a jamais dit qu’elle allait vendre ça à d’autres personnes. Ce n’est pas moi la source, tout est parti de M. Thiam. Je regrette véritablement. Et, j’ai été soulagé quand les sujets de 2017 ont été annulés », a-t-il laissé entendre.