Université Iba Der Thiam de Thiès : le SUDES liste les « maux » de l’établissement

Le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (SUDES) de l’Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) ont alerté sur les maux de l’établissement académique.



« La situation pédagogique est inquiétante. On peut notamment citer le chevauchement des années académiques qui pose de sérieux problèmes aux enseignants-chercheurs et aux étudiants, le manque criard d’enseignant chercheur et de personnel administratif, technique et de service », a listé SUDES.



Avant d’ajouter « l’insuffisance des infrastructures (amphithéâtres, bureau pour les enseignants et salles de TD et TP) et équipements de laboratoire, le manque de motivation de vacataires et des contractuels, le budget insuffisant des établissements pour prendre en charge le paiement des vacataires ».



Le SUDES fustige également « l’arrogance du nouveau recteur, son entêtement et son manque d’expérience dans la gestion des ressources humaines », qui selon lui, « plombent la vie de l’institution ».



Indexant le retard de salaires « fréquent » et des heures supplémentaires « impayées », les syndicalistes pointent du doigt l’effectif de l’université. « Malgré son effectif étoffées avec trois vice-recteurs pour moins de 8000 étudiants, l’UGB et l’UCAD en ont moins avec respectivement des effectifs qui tournent autour de 20 000 et 80 000 étudiants, le recteur de l’UIDT est toujours dans le tâtonnement et l’improvisation », peut-on lire sur le communiqué dudit instance, qui reproche au recteur des « accusations contre son train de vie et ses recrutements ».