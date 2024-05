Nominations : lorsque les critères sont contournés au profit de considérations politiques, personnelles ou partisanes

Il semble y avoir des préoccupations concernant les nominations et les décisions de ce nouveau régime. Les critiques portent notamment sur le manque de cohérence et la possible contradiction avec les promesses antérieures de privilégier la compétence professionnelle et la jeunesse.



Des exemples comme la nomination d'un médecin à la tête de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) ou d'un enseignant comme Directeur général de la Société de Gestion des Infrastructures Publiques dans les Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP SA) soulèvent des questions sur la logique derrière ces choix.



Allons-nous vers un partage du gâteau avec ce nouveau régime ? En tout cas les appels d’offres annoncés lors de la campagne de la présidentielle de 2024 tardent à être lancés et les nominations se poursuivent de plus belle. Le Président Bassirou Diomaye Faye a procédé à plusieurs nominations le mercredi 15 mai en Conseil des ministres au niveau des directions et agences. Des nominations qui surprennent à bien des égards et paraissent particulièrement incohérents.



Les appels à candidature prônés par les théoriciens du « PROJET » pour certains postes, sont pour l’instant mis dans les tiroirs. La nomination de Toussaint Manga semble symboliser l’incohérence. Médecin de formation, le membre du mouvement des cadres de Pastef (MONCAP), est propulsé Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), en remplacement de Abdourahmane Baldé. Un poste qui n’a rien à voir avec ses compétences. Un reniement pour les nouvelles autorités qui ont toujours prôné « la compétence professionnelle » comme critère unique et primordial de sélection.



Autres incongruités, il s’agit de la nomination de Dame Mbodj. Titulaire d’une maîtrise en Anglais, le membre de la Coalition Diomaye Président est bombardé Directeur général de la Société de Gestion des Infrastructures Publiques dans les Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP SA), en remplacement de Monsieur Mamadou Faye. L’enseignant et tonitruant syndicaliste, a été récompensé et va finalement gérer les bâtiments et les constructions à Diamniadio.



Cependant, le Président Bassirou Diomaye Faye a fait promotion de vétérans politiques et de retraités à des postes clés, tels que la présidence du Conseil d'administration de la Société nationale d'Électricité (SENELEC) ou la Délégation générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), peut sembler en contradiction avec l'engagement initial en faveur de la jeunesse.



En tout cas dans la liste des nominations en Conseil des ministres, on y retrouve des retraités. Habib Sy, vieux cacique de la classe politique sénégalaise, qui visait, il y a quelques semaines, la magistrature suprême, est nommé Président du Conseil d’administration (PCA) de la Société nationale d’Electricité (SENELEC). Commissaire aux Enquêtes économiques à la retraite, Habib Sy va s’adjuger du poste de PCA.



En effet, dans le lot des retraités, on y retrouve, également Mme Aïssatou Mbodji. Elle a été promue Déléguée générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), en remplacement de Mame Aby Sèye. Désormais, une sexagénaire sera chargée de trouver des financements pour les jeunes et les femmes entrepreneurs.

On ignore toujours ce qui a poussé le chef de l’Etat à assurer la promotion des « vieux » dans notre pays.



Dr Cheikh Oumar Diagne, bombardé DMG du palais

Dr Cheikh Oumar Diagne a également reçu sa part du gâteau. Il a été bombardé ministre Conseiller, Directeur des moyens généraux (DMG) de la présidence de la République.

Le leader du mouvement Rassemblement pour la vérité, évoluera désormais aux côtés de l’actuel homme fort du Sénégal. En plus de diriger les moyens généraux de la présidence de la république, l’expert en finance islamique aura pour rôle de conseiller le président de la république sur certains sujets donnés.



Bourde des autorités sur le Dg de l'ONFP

La bourde dans la nomination du Directeur général de l’Office National de Formation Professionnelle (ONFP) souligne également des lacunes dans le processus de nomination du gouvernement.



Une bourde sur des fonctions a été décelée dans le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 15 mai 2024. La preuve par la nomination d Directeur général de l’Office National de Formation Professionnelle (ONFP).

Lamine Barra Lo, Docteur d’Etat en Science politique et Sécurité, est promu Directeur général en remplacement de Monsieur Souleymane Soumaré. Dans le communiqué, il est écrit ceci : « Monsieur Lamine Barra Lô, Docteur d'Etat en Science politique et Sécurité, est nommé Directeur général de l'Office National de Formation Professionnelle (ONFP), en remplacement de Monsieur Souleymane Soumaré ».



Selon des informations, Souleymane Soumaré n'est plus le Directeur général de l'ONFP depuis longtemps. Plus précisément depuis le 11 janvier 2023. Il avait été remplacé par Mounirou Ly. C’est Mounirou Ly qu'il faut remplacer. Pas Souleymane Soumaré.



Le quotidien national Le Soleil aussi a un nouveau patron, en la personne du jusque-là administrateur de Jotna Média, proche de Pastef. Il s’agit de Lamine Niang, titulaire d’un Diplôme d’Etudes Supérieures (DESS) en Technologie éducative, nommé Directeur général de la Société Sénégalaise de Presse et de Publication Le Soleil, en remplacement de Yakham Mbaye.