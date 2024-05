Euro 2024 : la liste de l’équipe de France dévoilée avec des surprises

À un mois et un jour de l’entrée en lice de l’équipe de France dans l’Euro 2024 de football, Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi 16 mai sa liste de 25 Bleus convoqués pour le tournoi continental en Allemagne, prévu du 14 juin au 14 juillet prochain. Le sélectionneur a surpris tout le monde en faisant appel à N’Golo Kanté, qui évolue en Arabie Saoudite, dans son groupe. Le milieu de terrain n’a plus porté le maillot bleu depuis le 3 juin 2022. Le joueur du PSG Bradley Barcola figure également pour la première fois dans un groupe de l’équipe de France.



Pour rappel, Kylian Mbappé et ses coéquipiers entameront leur compétition avec un duel contre l’Autriche, le 17 juin, avant deux rencontres face aux Pays-Bas, le 21 juin, et la Pologne, le 25 juin.



Kanté pas attendu mais présent

Partenaire de Karim Benzema en Arabie Saoudite, N’Golo Kanté va donc faire son retour en bleu. Le champion du monde 2018 cumule 53 sélections avec l’équipe de France pour deux buts. Cette saison, N’Golo Kanté a disputé 41 matchs toutes compétitions confondues avec son club d’Al Ittihad. C’est le joueur le plus utilisé cette saison par Marcelo Gallardo, ce qui lui assure déjà une forme physique optimale. Al Ittihad pointe à la cinquième place du championnat saoudien.



Première convocation pour Bradley Barcola

L’autre principale surprise de la liste figure dans la présence de Bradley Barcola (21 ans), jamais appelé en Bleu jusqu’ici. Le Lyonnais de naissance, encore brillant avec le Paris Saint-Germain ce mercredi 15 mai à Nice (1-2), compte parmi les 7 attaquants convoqués par DD.







La liste de l’équipe de France pour l’Euro de football 2024