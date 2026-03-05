​Hajj 2026 : Le Général Mamadou Gaye fait le point sur les préparatifs et les nouvelles exigences

À l’approche du pèlerinage aux lieux saints de l’Islam, le Délégué général au pèlerinage, le Général Mamadou Gaye, a dressé un bilan d'étape des opérations d'enrôlement pour l'édition 2026. Dans un entretien accordé au journal l’Observateur, le Délégué général au pèlerinage donne la date limite pour la délivrance des visas fixée au 20 mars 2026. Le premier départ des pèlerins vers l'Arabie saoudite est prévu pour le 21 mai 2026.



Le changement de calendrier imposé par les autorités saoudiennes a modifié les habitudes des pèlerins sénégalais. « Le calendrier a été arrêté deux semaines avant le Ramadan. Donc, cette réalité a bouleversé vraiment toutes les attentes», explique le Général Gaye. Malgré ce décalage, le Sénégal affiche un taux de remplissage satisfaisant : «À ce jour, nous avons environ 12 000 pèlerins théoriquement inscrits dans la plateforme [...] nous sommes à un peu plus de 98% » du quota officiel de 12 860 places.



Cette année, la sélection est marquée par une surveillance accrue des aptitudes physiques pour réduire la mortalité. Le Délégué général souligne qu'il y a « une dizaine de maladies contre-indiquées cette année: les insuffisances rénales, les insuffisances cardiaques, certains types de cancers, certaines maladies pulmonaires ». Pour garantir la fiabilité des certificats, le système a été verrouillé : « Mon cachet personnel est inclus dans la plateforme, ainsi que celui du chef de la mission médicale [...] Nous deux, sommes chargés de valider toutes les visites médicales ».



Grâce à la décentralisation des inscriptions dans six pôles régionaux (Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda, etc.), les bousculades à Dakar ont été évitées. Concernant la situation sécuritaire au Moyen-Orient, le Général se veut prudent mais rassurant : « C'est une préoccupation largement partagée [...] mais pour le moment, les Oumras se poursuivent ».