Parcelles Assainies : un beau-père soupçonné de viols et de grossesse forcée sur sa belle-fille en garde à vue

Moussa Fall, âgé de 50 ans, a été placé en garde à vue par le commissariat de l’Unité 15 des Parcelles Assainies (Dakar) pour des faits de violences suivies de grossesse sur sa belle-fille, K.D, âgé 18 ans.

Selon le journal Libération, le suspect est marié à la mère de la victime depuis sept ans. Depuis le début de l’année scolaire 2025-2026, K.D vivait avec eux dans une chambre située à Cambérène 2.



La jeune fille, qui avait toujours vécu loin de sa mère, avait décidé de la rejoindre après l’obtention de son BFEM pour poursuivre ses études secondaires et s’était inscrit « en classe de Seconde L » dans un lycée de la place.



K.D a révélé aux enquêteurs avoir été victime à deux reprises d’abus sexuels de la part de son beau-père. Elle serait actuellement enceinte de ce dernier. La dernière échographie, réalisée le 2 mars 2026, indique une grossesse de six semaines et six jours d’aménorrhée. Selon ses déclarations, le dernier rapport remonterait à la deuxième quinzaine de janvier 2026.



La victime a précisé que son beau-père profitait de l’absence de sa mère pour passer à l’acte et la menaçait de représailles en cas de dénonciation. Quelques semaines après les faits, constatant un retard de règles depuis le 10 janvier 2026, K.D s’est inquiétée et en a parlé à M. Fall, qui aurait minimisé la situation. La jeune fille a enregistré une conversation avec lui le 21 février 2026, dans laquelle il affirmait que son retard de règles était normal et qu’elle ne devait pas s’inquiéter. L’enregistrement a été remis aux policiers et corrobore les propos de la victime.



Interpellé et entendu sommairement, M. Fall a nié les faits, affirmant souffrir d’impuissance sexuelle depuis un an, ce que seule sa mère connaîtrait. Toutefois, l’audition de sa femme a contredit cette version, confirmant qu’ils ont une vie sexuelle « normale » et que leur dernier rapport remontait à deux semaines.



L’enquête se poursuit pour déterminer les suites judiciaires et la protection de la victime.