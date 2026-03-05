Kolda : des travailleurs des collectivités territoriales en sit-in pour réclamer le paiement de leurs indemnités

Des travailleurs des collectivités territoriales de Kolda (sud) ont observé un sit-in ce jeudi 5 mars au siège du conseil départemental. Arborant des brassards rouges, ils entendaient ainsi exiger le paiement des indemnités qui leur ont été octroyées dans le cadre de la revalorisation des salaires de la fonction publique locale.



Regroupés au sein de l’intersyndicale, ces agents dénoncent le non-respect de l’accord signé entre l’État et les organisations syndicales des travailleurs des collectivités territoriales. Selon eux, certaines collectivités tardent encore à appliquer les mesures prévues, notamment le paiement de l’indemnité spéciale.



Prenant la parole au nom de ses camarades, le porte-parole des manifestants, Ibrahima Koïta, a rappelé que le paiement de ces indemnités constitue désormais une obligation pour toutes les collectivités territoriales.



«Depuis la modification de la nomenclature du budget des collectivités territoriales, ces indemnités sont devenues des dépenses obligatoires. Elles constituent désormais des éléments intrinsèques du salaire », a-t-il déclaré, face à la presse, sous les applaudissements de ses collègues mobilisés.



Pour les travailleurs, il ne saurait être question de dissocier le salaire de ces indemnités. «L’un ne va pas sans l’autre», a martelé Ibrahima Koïta, insistant sur le caractère légal et obligatoire de cette mesure.



Les manifestants ont ainsi lancé un ultimatum aux maires et aux présidents de conseils départementaux qui refusent encore d’appliquer cette disposition. «Si d’ici mardi prochain ils ne s’exécutent pas, nous allons passer à une vitesse supérieure», a averti leur porte-parole.



Les travailleurs préviennent qu’ils n’excluent pas de durcir le ton dans les prochains jours. Ils envisagent notamment de déclencher " une grève illimitée" jusqu’à la satisfaction totale de leur revendication, si aucune solution n’est trouvée.



Cette mobilisation intervient dans un contexte de tensions persistantes autour de l’application des mesures de revalorisation salariale dans certaines collectivités territoriales du pays.