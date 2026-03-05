Pikine-Guédiawaye: un contrôleur de bus placé sous mandat de dépôt, après une prétendue agression d’un policier

Un agent de police en service au poste de «Wakhinane-Nimzatt» a été violemment agressé le mercredi 25 février, à bord d’un bus de la ligne 227, reliant les Parcelles Assainies à Guédiawaye (banlieue de Dakar). Le contrôleur du véhicule mis en cause a été déféré au parquet puis placé sous mandat de dépôt.



D’après le journal L’Observateur, les faits se sont produits alors que le policier, identifié comme M. L. Badji, dit « Ben », se rendait à son lieu de service. Il a d’abord embarqué dans le bus, habillé en civil, après avoir acheté son ticket. Un premier contrôle s’est déroulé sans incident. La situation s’est toutefois tendue à l’entrée du département de Guédiawaye, lorsqu’un second contrôleur, M. Seck, est monté à bord et a exigé à nouveau la présentation du titre de transport. Un échange verbal houleux s’est alors engagé entre les deux hommes.



Face aux enquêteurs, le contrôleur n’a pas nié les faits. Il a soutenu que le passager aurait affirmé avoir égaré son ticket et se serait montré méprisant avant de présenter sa carte professionnelle. Les propos se seraient envenimés, avant que le contrôleur n’assène un coup de poing au visage du policier, le blessant à l’arcade sourcilière.



Alertés par la scène, des passagers ont demandé au chauffeur de se rendre au commissariat central de Guédiawaye. Le policier blessé a, de son côté, contacté ses collègues. À l’arrivée, le mis en cause a été interpellé et placé en garde à vue.



La victime, l’œil fortement tuméfié, a été évacuée à l’hôpital Dalal Jam où un certificat médical lui a été délivré, mentionnant une incapacité temporaire de travail (ITT) à durée indéterminée.



À l’issue de sa garde à vue, M. Seck a été déféré devant le parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye avant d’être placé sous mandat de dépôt. Cette agression survient moins d’un mois après un précédent incident sur la même ligne227, impliquant un autre agent du poste « Wakhinane-Nimzatt »