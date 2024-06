​Kédougou : Kédougou : Le 34e bataillon d'Infanterie s'engage à affronter les défis sécuritaires de la région

Le commandant Daouda Faye s'est engagé à relever les défis sécuritaires de la région de Kédougou en identifiant les cibles à neutraliser, telles que l’insécurité et la traite des personnes dans les zones minières, les bandes armées, la sécurisation des frontières et la protection de l’environnement. Ce discours a été prononcé lors de la quatrième édition de la fête patronale.



« Permettez-moi de rendre hommage à la mémoire de nos camarades qui ont sacrifié leur vie au service de la patrie. Prions pour que leurs âmes reposent en paix. Nous adressons nos vœux de prompt rétablissement à nos frères d’armes blessés lors des opérations de sécurisation, ainsi qu'à nos camarades qui assurent une surveillance permanente de nos frontières à travers les points d’appui de Sounkounkou de Guémédjié et dans tous les postes occupés par nos collègues des autres forces de défense et de sécurité », a déclaré Daouda Faye.



Le commandant du 34e bataillon d’infanterie souligne que l’exploitation de l’or continue d'accroître les risques sécuritaires qui préoccupent les populations. « Il est indéniable aujourd’hui que la région de Kédougou est au centre de toutes les préoccupations. L’exploitation des ressources comme l’or accroît les risques sécuritaires et environnementaux. Cette activité attire un nombre croissant de bandes armées qui attaquent les populations innocentes. De plus, les braconniers continuent de piller les ressources forestières, tandis que la proximité avec le Sahel, toujours en proie à des groupes armés djihadistes, expose la région à ces menaces asymétriques. La pollution des eaux de la Falémé et du fleuve Gambie par des produits toxiques issus de l’exploitation de l’or, tels que le mercure et le cyanure, aggrave la situation », a-t-il ajouté.



Par ailleurs, le commandant Faye a souligné : « Face à ces défis sécuritaires, le 34e bataillon d’infanterie, conformément à la décision ministérielle précitée, s'engage à assurer en permanence l'intégrité du territoire, à garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, et à participer conjoncturellement à la protection des ressources », rapporte Iradio