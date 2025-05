Falémé : un site d'orpaillage clandestin démantelé, du matériel saisi

Les forces de la Zone militaire N°4 ont mené une opération de démantèlement d'un site d'orpaillage illégal situé au nord de Fadougou, dans le secteur de la Falémé. Cette intervention a permis la saisie de matériel conséquent, notamment 12 groupes électrogènes, 10 plaques solaires et divers autres équipements utilisés pour l'exploitation aurifère clandestine.



Cette action s'inscrit dans le cadre des efforts continus des autorités pour lutter contre l'orpaillage illégal, une pratique qui non seulement porte atteinte à l'environnement, mais échappe également à tout contrôle fiscal. Les militaires ont une nouvelle fois démontré leur détermination à préserver les zones protégées et à faire respecter la loi en matière d'exploitation minière.