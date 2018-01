​Kim Kardashian et Kanye West parents d'une petite fille : leur mère porteuse a accouché !

Le clan Kardashian/West vient officiellement de s'agrandir ! Selon TMZ, la mère porteuse de Kim Kardashian et de Kanye West a donné naissance à une petite fille ce mardi 16 janvier. Pour le moment, le prénom de la petite soeur de Saint et North n'a pas encore été dévoilé. "Si ils ont choisi un prénom, ils le gardent pour eux. Peut-être qu'ils ne l'ont pas encore, et peut-être qu'ils ne choisiront pas avant d'avoir vu le bébé", avouait un proche il y a quelques jours. Depuis quelques jours, la rumeur d'un accouchement imminent enflait. A l'approche du jour J, Kim Kardashian et Kanye West était "très excités et pressés de ramener leur enfant à la maison", comme l'avait confié une source proche du couple à Entertainment Tonight.



Pour des raisons de santé, le médecin de Kim Kardashian lui avait déconseillé une troisième grossesse. Pour donner naissance à la petite soeur de North et Saint, le couple a choisi une Américaine de 32 ans, déjà maman de deux enfants. Et si elle n'a pas été invitée à la baby shower, la mère porteuse a été chouchoutée. "Je l'ai présentée à ma famille un peu plus tôt, le même jour. C'était une étrange déci­sion à prendre. Bien sûr, j'aurais voulu qu'elle soit là et y parti­cipe, mais je ne l'avais pas vrai­ment expliqué à mes enfants... Je pense devoir d'abord l'expliquer à et trou­ver comment je le leur expliquerai", expliquait alors Kim Kardashian.