Découverte macabre au large du Brésil : Neuf cadavres identifiés comme des migrants en provenance de Mauritanie et du Mali

Neuf (09) cadavres retrouvés à la dérive sur un bateau au large du Brésil étaient probablement des migrants en provenance de Mauritanie et du Mali, déclarent les autorités policières.



Les autorités policières brésiliennes enquêtant sur la macabre découverte d’un bateau rempli de cadavres affirment que les défunts étaient probablement des migrants africains en provenance du Mali et de la Mauritanie.



Des pêcheurs au large de l’État côtier septentrional du Pará, au Brésil, ont découvert le bateau à la dérive samedi dans l’océan Atlantique. La police fédérale du Brésil a déclaré dans un communiqué publié tard lundi avoir récupéré neuf cadavres au total.



« Des documents et des objets retrouvés près des corps indiquent que les victimes étaient des migrants en provenance du continent africain, de la région de la Mauritanie et du Mali », indique le communiqué. La police a ajouté que d’autres nationalités pourraient figurer parmi les défunts.



Le bateau de forme canoë blanc et bleu, d’environ 12 mètres de long, trouvé au Brésil présente les mêmes caractéristiques que les pirogues de pêche mauritaniennes fréquemment utilisées par les migrants et les réfugiés d’Afrique de l’Ouest fuyant vers les îles Canaries en Espagne, suggérant que le Brésil n’était probablement pas leur destination.



La route atlantique de l’Afrique de l’Ouest vers le territoire de l’Union européenne est l’une des plus dangereuses au monde. Les bateaux qui manquent leur destination peuvent être emportés par les alizés et les courants commerciaux de l’Atlantique d’est en ouest, dérivant pendant des mois. Les migrants à bord meurent souvent de déshydratation et de malnutrition. D’autres sont également connus pour avoir sauté dans l’océan par désespoir, livre Rezonodwes.