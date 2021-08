​Lutte : Le combat Balla Gaye 2 – Bombardier est prévu le 7 novembre, en huis-clos partiel

Après le report des combats pour cause de Covid-19, Gaston Mbengue a pris de nouvelles dates pour tous ses combats. Celui de Balla Gaye 2 contre Bombardier est prévu le 7 novembre 2021, Eumeu Sene – Bombardier au mois de janvier ou février 2022, Balla Gaye 2 – Boy Niang 2, le 4 avril 2022 et Balla Gaye 2 – Eumeu Sene à la fin de saison 2022. Le Don King a annoncé que le combat entre Balla Gaye 2 et Bombardier se fera en huit-clos partiel.



« J’ai retenu la date du 7 novembre pour le combat Balla Gaye 2 – Bombardier, je suis confiant et j’espère que la pandémie sera éradiquée d’ici novembre. J’invite les personnes à aller se faire vacciner. Dans tous les pays du monde, les compétitions se déroulent normalement, les Jeux olympiques ont fini récemment. Les matchs de football et de basketball se jouent partout », a dit le promoteur de lutte Gaston Mbengue dans le quotidien sportif « Record ».



Le patron de Gaston Production a apporté des clarifications sur le pass sanitaire. « Ce n’est pas comme les Européens. Si on parle de pass sanitaire en Afrique, on fait seulement allusion à la carte de vaccination, c’est tout. Avant le report des combats, j’étais prêt à organiser en huis-clos partiel. Je suis toujours dans les mêmes dispositions », a fait savoir le Don King de l’arène.