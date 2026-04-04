​Matam : les travaux de l’Université Souleymane Niang avancent à un rythme satisfaisant

Accompagné des services techniques, des forces de sécurité ainsi que de quelques élus du périmètre communal, le préfet s’est rendu sur le site de cette future infrastructure universitaire. À l’issue de la visite, l’autorité administrative s’est dite globalement satisfaite de la progression des travaux.



« Il s’agissait de vérifier la prise en compte des recommandations formulées lors de la précédente visite et d’apprécier l’état d’avancement des travaux. Ceux-ci évoluent à un rythme globalement satisfaisant, avec un taux d’exécution des gros œuvres estimé à 85 % », a déclaré Téning Faye sur les ondes d'iRadio.



Le préfet a également insisté sur les défis liés à la situation géographique du site, notamment son caractère inondable. La construction d’une digue constitue ainsi une priorité majeure à l’approche de la saison des pluies. « Cette digue est une préoccupation essentielle. Les travaux y afférents devraient être achevés d’ici la semaine prochaine », a-t-elle précisé.



De son côté, l’entreprise en charge du chantier affirme maintenir une forte mobilisation pour respecter les délais contractuels. « Depuis le début, nous mettons en œuvre tous les moyens nécessaires pour honorer notre engagement auprès des autorités et livrer le projet dans les délais impartis », a indiqué un responsable.



À six mois de la date prévue pour la livraison, les travaux entrent dans leur phase finale. Les équipes d’électriciens et de plombiers s’activent actuellement sur les finitions des bâtiments, notamment les logements des enseignants, les restaurants universitaires et les unités de formation et de recherche.



La livraison de l’Université Souleymane Niang est attendue pour octobre 2026, marquant une étape importante dans le développement de l’enseignement supérieur dans la région de Matam.