​Mbacké : une femme tente de se trancher la gorge après le refus de son mari de divorcer

Le mercredi 3 décembre 2025 vers 21 heures, une tentative de suicide a été signalée au commissariat de Mbacké, dans le quartier Diamaguene de Touba. Les forces de l’ordre, dépêchées sur les lieux, ont découvert une jeune femme de 23 ans, N. Mangane, allongée au sol dans sa chambre, blessée à la gorge. Un couteau à pain a été retrouvé près d’elle.



Selon le témoignage de sa coépouse, la victime, mariée et sans enfant, avait depuis un certain temps demandé le divorce à son mari, actuellement installé au Cap-Vert. Ce dernier aurait systématiquement refusé.



Le soir des faits, inquiète de ne percevoir aucun signe de vie de N. Mangane, la coépouse a alerté le mari, qui lui a conseillé de défoncer la porte de la chambre. C’est ainsi qu’ils l’ont trouvée inconsciente et ensanglantée, avant d’avertir la police.



Après le constat des forces de l’ordre, les sapeurs-pompiers ont pris en charge N. Mangane pour l’évacuer vers l’hôpital Matlaboul Fawzaini de Touba. Selon les informations du journal Libérateur, la victime était consciente au moment de son transport. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de cette tentative de suicide.