Alerte coupure d'eau à Dakar et alentours : des travaux électriques prévus samedi 6 décembre 2025

SEN’EAU et SENELEC annoncent une interruption majeure de la distribution d’eau potable à Dakar, Thiès et Rufisque, le samedi 6 décembre 2025 à partir de 8h. Cette coupure sera due à des travaux de modernisation électrique sur le poste 90 KV de Mékhé, qui alimente les stations de pompage. Selon un communiqué parvenu à PressAfrik, les usagers pourront subir des baisses de pression voire des coupures totales pendant toute la durée de l’intervention.

