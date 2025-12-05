Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Alerte coupure d'eau à Dakar et alentours : des travaux électriques prévus samedi 6 décembre 2025

SEN’EAU et SENELEC annoncent une interruption majeure de la distribution d’eau potable à Dakar, Thiès et Rufisque, le samedi 6 décembre 2025 à partir de 8h. Cette coupure sera due à des travaux de modernisation électrique sur le poste 90 KV de Mékhé, qui alimente les stations de pompage. Selon un communiqué parvenu à PressAfrik, les usagers pourront subir des baisses de pression voire des coupures totales pendant toute la durée de l’intervention.





Vendredi 5 Décembre 2025 - 08:45


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter