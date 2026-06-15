​Plainte des sinistrés de Pikine et Guédiawaye : 386 familles réclament leurs maisons de "Plan Jaakhay"

Vingt ans après les inondations de 2005, le dossier des logements de recasement de Plan Jaakhay revient devant la justice. Les 386 familles sinistrées de Pikine et Guédiawaye annoncent le dépôt d’une plainte ce lundi auprès du procureur de la République afin de récupérer les maisons qui leur avaient été attribuées.



Selon le collectif Jaakhay « Jot sa axx », les habitations situées à Plan Jakhaay seraient aujourd’hui occupées par des personnes surnommées les « Oubi-deuk ». Les plaignants affirment ne pas connaître l’identité exacte des occupants, raison pour laquelle une plainte contre X doit être déposée.

« Nous allons porter plainte au nom des familles concernées. On ne connaît pas ceux qui occupent ces maisons, mais nous savons que certains ne sont pas les bénéficiaires légitimes », a expliqué Ibrahima Ly, secrétaire général du collectif.



Les sinistrés disent avoir multiplié les démarches auprès des autorités, notamment du ministère de l’Urbanisme, sans obtenir de solution concrète. Ils rappellent qu’il leur avait été promis le déguerpissement des occupants irréguliers et la reprise des travaux de finition des logements.



« On nous avait assuré que les maisons encore inachevées seraient libérées et que le chantier reprendrait. Deux ans après, rien n’a bougé », a déploré le collectif, précisant que le blocage du chantier serait lié à un financement estimé à 1,3 milliard de FCFA.



Les familles concernées affirment vivre depuis deux décennies dans des conditions précaires, certaines ayant été séparées ou dispersées à cause de l’absence de logement définitif. Le collectif évoque également plusieurs décès parmi les bénéficiaires initiaux.



« Vingt ans après les inondations, nous vivons toujours le calvaire. Parmi les 386 familles, une quarantaine de personnes sont déjà décédées », a affirmé Ibrahima Ly.

Le collectif Jakhaay « Jot sa axx » interpelle les nouvelles autorités afin qu'une solution définitive soit trouvée à ce dossier.