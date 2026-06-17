Mondial 2026 : après son triplé face à l’Algérie, Messi entre encore plus dans la légende avec un record inédit

Pour son entrée en lice dans le Mondial 2026 (groupe J), le tenant du titre argentin s'est imposé sereinement grâce à une performance historique de sa star Lionel Messi. Ce dernier a inscrit un triplé (17e, 60e, 76e), qui lui permet d'égaler le record absolu de Miroslav Klose (Allemand) avec 16 buts inscrits dans l’histoire de la Coupe du monde.



S’il n'avait jamais marqué de triplé en Coupe du Monde, c'est désormais chose faite, avec un total de 12 buts du pied gauche et quatre (4) du pied droit. L’attaquant argentin de 38 ans vient aussi d’atteindre la barre symbolique des 120 buts avec son pays, alors qu’il joue sa dernière compétition avec Albiceleste.



Par ailleurs, Lionel Messi est devenu le footballeur le plus âgé à avoir marqué deux buts ou plus dans un match de Coupe du Monde (à 38 ans et 357 jours), surpassant Roger Milla en 1990 (38 ans et 34 jours).



«C’est un honneur d’être là, vu ce que ça représente d’être aux côtés de Klose ou des autres dans le classement des meilleurs buteurs. Mais au final, ce ne sont que des statistiques, rien de plus ; même si c’est une fierté de pouvoir rivaliser avec eux tous», a dit l’Argentin, qui évolue à l'Inter Miami CF, franchise de Major League Soccer (MLS) aux États-Unis, avec laquelle il est sous contrat jusqu'en décembre 2028.