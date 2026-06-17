Mondial 2026 : Accusé de viols, le Ghanéen Thomas Partey reste interdit de séjour au Canada après une décision de justice

La justice canadienne a rejeté, mardi 16 juin, le recours du gouvernement ghanéen qui tentait d’obtenir un visa pour son milieu de terrain Thomas Partey, dans le cadre de la Coupe du monde 2026, selon des informations rapportées par France 24. Accusé de sept viols au Royaume-Uni, le joueur s’est vu refuser l’entrée sur le territoire canadien, où les Blacks Stars doivent jouer, ce mercredi 17 juin, leur premier match face au Panama.



Au début de cette affaire, les autorités canadiennes avaient refusé le visa à Thomas Partey. Jugeant «extrêmement injuste» cette décision, Accra avait intenté une action devant la Cour fédérale pour tenter d’obtenir son annulation. Malheureusement pour le Ghana, la justice a confirmé la décision du refus du visa.



Ancien joueur d’Arsenal et actuellement sous contrat à Villarreal, Partey (32 ans) est actuellement à Boston, avec le reste de la sélection du Ghana. Il pourra néanmoins jouer les deux matchs restants de son pays, contre l’Angleterre et la Croatie, à Philadelphie.



Pour les accusations de viols et d’agressions sexuelles, le joueur sera jugé en 2027. Il a d’ores et déjà plaidé non coupable et nié les faits qui remonterait à 2020-2022, quand il portait encore le maillot d’Arsenal.