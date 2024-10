​Prévisions météorologiques: Pluies attendues sur plusieurs régions du Sénégal dans les prochaines 24 heures

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) a annoncé des manifestations pluvio-orageuses d'intensité faible à modérée dans les régions Sud, Est et Centre-Sud du Sénégal pour les prochaines 24 heures. Ces pluies s’étendront progressivement vers les régions Centre-Ouest, notamment Dakar, Thiès et Diourbel, au cours de la journée de vendredi, précise l’Anacim.



Cependant, à partir de samedi, les précipitations se concentreront principalement sur les régions Sud et Centre-Sud du pays. Malgré ces pluies, la chaleur restera intense, avec des températures journalières atteignant entre 36°C et 40°C dans le Nord et l’Est. Les conditions de visibilité seront généralement bonnes, et les vents souffleront faiblement à modérément depuis l'ouest et le sud-ouest.