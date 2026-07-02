​Réinsertion des jeunes en conflit avec la loi : un programme de 1,9 milliard FCFA pour 80 bénéficiaires par an

L’Agence italienne pour la coopération au développement, en partenariat avec la Direction générale de la protection judiciaire et sociale, a lancé un programme national de trois ans destiné à renforcer la réinsertion sociale et professionnelle des jeunes en "conflit avec la loi". Dotée d’un financement de 1,9 milliard de FCFA, cette initiative permettra à 80 bénéficiaires par an d’effectuer des stages en entreprise.



Selon la directrice générale de la protection sociale au ministère de la Justice, Aïssé Gassama, ce programme, mis en œuvre depuis cette année, vise à améliorer l’accès et la qualité des services socio-éducatifs de protection de l’enfant. Les jeunes concernés, après une formation dans les centres de sauvegarde, sont orientés vers des stages pratiques en entreprise et perçoivent une bourse mensuelle de 80.000 FCFA.



Mme Gassama s’est rendue, mercredi 1er juillet 2026, au centre de sauvegarde de Thiès pour rencontrer une bénéficiaire actuellement en stage dans un hôtel de la ville. Elle a salué les premiers résultats du programme, soulignant que les retours des employeurs sont encourageants, notamment en ce qui concerne le comportement, l’assiduité et le sérieux des stagiaires.



Elle a rappelé que les jeunes accueillis dans les centres de sauvegarde y sont placés sur décision judiciaire et bénéficient d’un accompagnement psychosocial ainsi que d’une formation professionnelle. Toutefois, leur insertion reste un défi majeur une fois leur prise en charge terminée.



D'après l'APS, la responsable estime que ce dispositif pilote constitue une réponse à cette difficulté en offrant aux bénéficiaires une première expérience professionnelle susceptible de déboucher sur un emploi durable.



Enfin, Aïssé Gassama a lancé un appel aux entreprises publiques et privées ainsi qu’aux autres structures étatiques afin qu’elles s’impliquent davantage dans l’accompagnement de ces jeunes, qu’elle considère comme des membres à part entière de la société méritant une véritable chance de réinsertion.