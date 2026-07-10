​Rejet de la révision constitutionnelle : Babacar Ba salue une décision « conforme à la Constitution »

La décision du Conseil constitutionnel invalidant la proposition de loi portant révision de la Constitution continue de susciter des réactions. Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, s'est félicité de ce verdict, qu'il considère comme une victoire de l'État de droit.



« On se félicite de cette décision du Conseil constitutionnel qui vient de déclarer contraire à la Constitution la proposition de loi portant révision de la Constitution », a-t-il déclaré sur les ondes de la Rfm lors du bulletin de 12 heures.



Selon lui, le texte défendu par la majorité parlementaire « ne pouvait pas prospérer », en raison de « trop de manquements, trop de violations dans la démarche ». Il a également dénoncé une réforme adoptée « dans le forcing par les députés de PASTEF » et critiqué « une proposition de loi faite de manière unilatérale ».



Babacar Ba a par ailleurs, soutenu que les amendements du gouvernement ont été écartés, ce qui constitue, selon lui, « une violation des dispositions pertinentes de l'article 82 de la Constitution ». « Nous ne sommes pas surpris que le Conseil constitutionnel déclare aujourd'hui cette loi contraire à la Constitution », a-t-il martelé.



L'acteur de la société civile a aussi salué la mobilisation des opposants à cette réforme. « Je félicite tous les Sénégalais, tous les combattants qui se sont opposés pour dire non à cette proposition de loi. Aujourd'hui, je pense que l'histoire nous a donné raison », a-t-il affirmé.



Évoquant son arrestation et celui de d’autres contestataires lors du vote du projet de loi portant sur la révision de la Constitution, Ba a rappelé qu’ils ont « eu à faire la prison parce que, tout simplement », ils ont « voulu défendre la démocratie ».



Babacar Ba a ainsi félicité le Conseil constitutionnel pour une décision qui, selon lui, « montre encore une fois que le Conseil constitutionnel est le garant de notre charte fondamentale ».