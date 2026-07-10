Décès de Serigne Abdou Bakhi Mbacké : les condoléances d’Ousmane Sonko

Le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a exprimé sa profonde tristesse à la suite du décès de Serigne Abdou Bakhi Mbacké, Khalife de la famille Khassim Mbacké de Guinguinéo, survenu ce jeudi 9 juillet 2026.
Dans une publication sur Facebook, il a salué la mémoire du guide religieux et présenté ses condoléances à sa famille, au Khalife général des Mourides ainsi qu’à l’ensemble du peuple sénégalais.
« C'est avec une profonde émotion et une grande tristesse que j'ai appris le rappel à Dieu de Serigne Abdou Bakhi Mbacké, Khalife de la famille Khassim Mbacké de Guinguinéo », a écrit Ousmane Sonko.
Le président de l’Assemblée nationale a également évoqué les rencontres qu’il a eues avec le défunt lors de ses déplacements à Guinguinéo.
« J'ai eu le privilège de rencontrer le vénéré guide religieux à plusieurs reprises lors de mes visites à Guinguinéo. À chacune de ces rencontres, il nous a témoigné une affection particulière, un accueil chaleureux et une bienveillance qui nous avaient profondément marqués », a-t-il témoigné.
En cette « douloureuse circonstance », Ousmane Sonko a adressé « ses condoléances les plus sincères » à la famille du défunt, au Khalife général des Mourides, à la communauté religieuse de Guinguinéo et à l’ensemble du peuple sénégalais.
« Qu'Allah, dans Son infinie miséricorde, lui accorde Son pardon et l'accueille dans Son Paradis éternel », a-t-il conclu.
Dans une publication sur Facebook, il a salué la mémoire du guide religieux et présenté ses condoléances à sa famille, au Khalife général des Mourides ainsi qu’à l’ensemble du peuple sénégalais.
« C'est avec une profonde émotion et une grande tristesse que j'ai appris le rappel à Dieu de Serigne Abdou Bakhi Mbacké, Khalife de la famille Khassim Mbacké de Guinguinéo », a écrit Ousmane Sonko.
Le président de l’Assemblée nationale a également évoqué les rencontres qu’il a eues avec le défunt lors de ses déplacements à Guinguinéo.
« J'ai eu le privilège de rencontrer le vénéré guide religieux à plusieurs reprises lors de mes visites à Guinguinéo. À chacune de ces rencontres, il nous a témoigné une affection particulière, un accueil chaleureux et une bienveillance qui nous avaient profondément marqués », a-t-il témoigné.
En cette « douloureuse circonstance », Ousmane Sonko a adressé « ses condoléances les plus sincères » à la famille du défunt, au Khalife général des Mourides, à la communauté religieuse de Guinguinéo et à l’ensemble du peuple sénégalais.
« Qu'Allah, dans Son infinie miséricorde, lui accorde Son pardon et l'accueille dans Son Paradis éternel », a-t-il conclu.
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