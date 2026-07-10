BFEM 2026 : les candidats pourront consulter leurs résultats via un QR Code

Le ministère de l’Éducation nationale annonce que, dès cette session du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM), les candidats pourront consulter leurs résultats directement en ligne grâce à un QR Code figurant sur leur convocation.



Dans un communiqué publié ce vendredi 10 juillet 2026, la tutelle souligne que cette mesure s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la modernisation de l’administration éducative et de la digitalisation des services destinés aux usagers. Désormais, les candidats n’auront plus besoin de se déplacer dans les centres d’examen pour connaître leurs résultats.



Le ministère précise que cette innovation reprend une expérience déjà mise en œuvre avec succès lors de la session du baccalauréat. Il suffira aux candidats de scanner le QR Code imprimé sur leur convocation pour accéder instantanément à leurs résultats.



Selon le MEN, cette nouvelle procédure vise à rendre les services publics de l’éducation plus accessibles, plus rapides et plus sécurisés. Elle permettra également de simplifier les démarches des candidats et de leurs familles, de réduire les attroupements devant les centres d’examen, d’atténuer le stress lié à l’attente des résultats et de prévenir les incidents parfois observés lors des proclamations publiques.



Le ministère invite ainsi les candidats, les parents d’élèves ainsi que l’ensemble de la communauté éducative à s’approprier cette avancée, qui témoigne de sa volonté de bâtir une école résolument tournée vers l’avenir. Il réaffirme, par la même occasion, son engagement à faire du numérique un levier majeur de modernisation de la gouvernance éducative et d’amélioration continue de la qualité du service public de l’éducation.