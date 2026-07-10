Richard-Toll : la CSS craint la perte de 7 500 emplois en cas de sur-importation de sucre

L'intersyndicale des travailleurs de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) met en garde contre les risques liés à une hausse des importations de sucre durant l'inter-campagne. Elle estime que des volumes supérieurs aux besoins du marché pourraient compromettre plus de 7 500 emplois.



« Plus de 7 500 emplois pourraient être menacés si les volumes autorisés durant la période de l'intercampagne dépassaient les besoins réels du marché », a déclaré le responsable syndical Malick Ba, le 07 juillet 2026, lors d'un point de presse à Richard-Toll.



Revenant sur l'expérience de 2025, Malick Ba a indiqué que l'ouverture anticipée des importations avait entraîné une mévente de la production locale. Cette situation, selon lui, a affecté la trésorerie de la CSS et retardé le recrutement des travailleurs saisonniers.



Après une tournée d'inspection des stocks, l'intersyndicale a affirmé que les réserves actuelles de sucre sont suffisantes pour satisfaire la demande nationale, y compris pendant les prochaines fêtes religieuses.



D’après l’APS, le syndicat a par ailleurs, souligné que la campagne sucrière 2025-2026 s'est soldée par une production de plus de 140 000 tonnes, résultat des investissements réalisés dans la modernisation des installations industrielles et le développement agricole.



Pour la période d'inter-campagne, prévue de septembre à novembre 2026, l'intersyndicale a estimé que les importations ne devraient pas excéder 60 000 tonnes. Elle a ainsi appelé les autorités à respecter ce plafond afin d'éviter une saturation du marché.



« Le respect de ces volumes permettra de préserver les emplois et d'assurer un bon démarrage de la prochaine campagne. Toute fragilisation de la CSS aurait des conséquences économiques et sociales importantes pour les travailleurs et leurs familles », a conclu Malick Ba.