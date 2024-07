​Visite de la GCO à Lompoul : Birame Soulèye exige que des postes stratégiques de l'entreprise soient occupés par des Sénégalais

Le ministre de l'Énergie, du pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop a exigé de la société minière Grande Côte Opérations SA (GCO), la remise à temps de ses rapports d'activités aux autorités sénégalaises. Il a aussi exigé de certaines fonctions clé soient attribuées à des Sénégalais.



« Les rapports trimestriels et annuels de la GCO doivent être sur la table. Nous ne souhaitons pas que cela soit perçu comme une menace. C’est simplement un rappel de nos obligations légales. Les rapports trimestriels et annuels de la société doivent être remis [aux autorités sénégalaises dans les délais indiqués », a réitéré Birame Soulèye Diop en présence de la gouverneure de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, et des dirigeants de la Grande Côte Opérations, une filiale du groupe minier et métallurgique français Eramet, rapporte l'APS.



Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines soutient que si la loi exige le dépôt d’un rapport, il doit être déposé. « C’est une obligation légale. Toute personne qui ne respecte pas cette exigence commet une infraction. Il a salué les efforts fournis, malgré les moyens limités. Il est essentiel que chacun respecte les obligations légales et contribue au développement de manière responsable », a-t-il rappelé aux dirigeants de la Grande Côte Opérations et aux autorités administratives locales.



Il a invité les premiers à accroître [leurs] contributions en matière de responsabilité sociétale d’entreprise en investissant dans des projets de développement, au profit des collectivités territoriales touchées.



« La GCO devrait allouer au moins 300 millions de francs CFA à chacune des communes affectées, Tieppe, Diokoul Diawrigne et Kab Gaye », a fait savoir le ministre de l’Énergie, du Pétro. Avant de demandé aux responsables de la société minière de faire en sorte que le ‘’recasement’’ des personnes affectées par ses activités soit effectif et qu'il se déroule dans des conditions optimales.



Birame Soulèye Diop a aussi recommandé aux jeunes de poursuivre des formations diplômantes qui les préparent aux emplois de la GCO et des autres sociétés minières, « conformément aux exigences » de la loi sur le contenu local, qui garantit la participation des Sénégalais et des entreprises locales aux activités des sociétés étrangères.