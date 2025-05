Gestion des ressources naturelles : Abdoul Mbaye salue la transparence de Birame Souleye Diop et fait des suggestions

Dans un post partagé sur son compte Facebook, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a salué la transparence dont fait preuve Birame Souleye Diop dans la gestion et l'exploitation des ressources naturelles notamment le pétrole et la gaz.



"J’apprécie la communication par le ministre Birame Souleye Diop en charge de l’énergie des volumes de production de pétrole et de gaz par le Sénégal. Le pays a besoin de cette transparence".



Par ailleurs, il suggère au ministre de préciser "les recettes correspondantes encaissées par l’Etat sur sa quote-part, les cours de cession et l’acquéreur de ces volumes, l’origine du contrat qui le lie à notre pays et rappeler le processus de sa désignation ". Selon lui, c’est ce qui intéresse le plus aux Sénégalais.