🔴DIRECT | 66e anniversaire de la Fête de l’Indépendance du Sénégal – 4 avril 2026

À l'occasion du 66ᵉ anniversaire de l'indépendance du Sénégal, le Président Bassirou Diomaye Faye s'adresse à la nation ce vendredi 3 avril 2026, placée sous le thème : « Les Forces de Défense et de Sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026 ».
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