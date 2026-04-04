🔴DIRECT | 66e anniversaire de la Fête de l’Indépendance du Sénégal – 4 avril 2026

À l'occasion du 66ᵉ anniversaire de l'indépendance du Sénégal, le Président Bassirou Diomaye Faye s'adresse à la nation ce vendredi 3 avril 2026, placée sous le thème : « Les Forces de Défense et de Sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026 ».