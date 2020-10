10.000 problèmes au juge: « Je vais cesser de fumer, je le dois bien à mes fans… »

Comme nous l’écrivions hier, le rappeur Mouhamed Fall alias « 10.000 problèmes », a été condamné à quinze jours de prison pour consommation de chanvre indien. Ses fans risquent de ne plus le reconnaître à sa sortie de prison et pour cause. Conformément au règlement intérieur de l’administration pénitentiaire, « 10.000 problèmes » a été complétement…rasé, pour ne pas dire qu’il n’a plus ses « rastas ».



Déjà condamné pour les mêmes faits et à la même peine à Dakar, « 10.000 problèmes » a fait une promesse au juge qui le sermonnait en lui rappelant qu’il était très suivi dans les réseaux sociaux : « Je vais cesser de fumer, je le dois bien à mes fans. C’est la dernière fois... », rapporte Libération online.