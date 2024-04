Conseil local de pêche artisanale : le bureau local des départements de Kédougou et Salémata installé

Le sous-préfet de Bandafassi ( Sénégal oriental), Lamine Diop, a procédé à l’installation du nouveau bureau du Conseil local de pêche artisanale (CLPA) des départements de Kédougou et Salémata (sud-est), pour améliorer au plan local, la chaine des produits de la pêche, a renseigné l’APS.



Lors de la cérémonie, le sous-préfet de Bandafassi a demandé aux acteurs de la pêche des départements de Kédougou et de Salémata, de s’organiser davantage, pour solutionner les difficultés qu’ils rencontrent au niveau du fleuve Gambie.



« Nous sommes là aujourd’hui, pour installer le bureau du Conseil local de pêche artisanale des départements de Kédougou et Salémata, réunis pour une meilleure gestion de la chaine de valeur de l’économie de la pêche’’, a dit M. Diop. Maintenant, il appartient au bureau installé, de prendre en charge les préoccupations des acteurs locaux de la pêche et faire des propositions à la direction des pêches maritimes et continentales », a-t-il ajouté.



Il a réitéré la disponibilité des autorités administratives à les appuyer dans le fonctionnement du conseil local de pêche artisanale de Kédougou et Salémata.