Lancement du Projet d’appui à la production de semences certifiées de riz pluvial

Le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, Papa Malick Ndao, a officiellement lancé, à Diamniadio, le Projet d’appui à la production de semences certifiées de riz pluvial (2PSRP). La cérémonie a eu lieu vendredi. A noter que ce projet est destiné à aider à la consolidation de la riziculture dans le système pluvial, dans plusieurs régions du Centre, de l’Est et du Sud du pays.



Selon Papa Malick Ndao, "Ce projet va assurément aider à la consolidation de la riziculture dans le système pluvial qui couvre les régions de Thiès, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor", précisant que le 2PSRP " est destiné à accompagner les contrôleurs semenciers, les techniciens et les acteurs impliqués dans la production de semences certifiées de riz pluvial, par des formations aux procédures et technologies appropriées".



"Le projet va accompagner les acteurs concernés à travers des dotations d’équipements indispensables à une prise en charge correcte de leurs tâches quotidiennes", a-t-il indiqué. ‘’Ce projet offre les outils de professionnalisation de tous les acteurs de la chaine de valeur de la semence riz, gage indispensable de la réussite dans les affaires en vue de bâtir une riziculture nourricière, prospère, mais durable, saine et rentable’’, a-t-il expliqué.



II a rappelé que : « la ferme volonté du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est de construire une agriculture capable de subvenir aux besoins alimentaires du pays, sans détruire la précieuse ressource terre, utilisant pleinement les innovations technologiques et s’inspirant intelligemment des réussites observées ailleurs".