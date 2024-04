Encore un accident : un mini car s’est renversé sur la route de Baïla (Sud)

On n’a pas encore fini de déplorer la tragédie de Koungheul, qu’un autre accident s’est produit ce dimanche. Un minicar s’est renversé sur la route de Baïla dans le département de Bignona (sud). Selon des sources sécuritaires, le mini car a effectué un dérapage avant de se renverser.



Le bilan moins lourd que celui de Yamong a enregistré trois blessées. Deux ont été légèrement blessées tandis que le troisième, une personne âgée, a subi un traumatisme plus sérieux.



Les sapeurs-pompiers de Bignona sont intervenus et ont effectué les premiers soins sur place avant des évacuer vers le District de santé de la commune.