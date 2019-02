10 ans de prison ferme dans le procès ICC-Services au Benin

Ils ont été déclarés coupables de faits d'escroquerie et d'exercice illégal d'activités bancaires et de microfinance.



Deux autres accusés Étienne Tihoundro et Grégoire Ahizimè écopent respectivement de 8 ans et 3 ans d'emprisonnement ferme.



Le juge a ordonné le paiement des épargnants sur la base de la vente de plus de 150 immeubles appartenant aux promoteurs.



La Cour a aussi ordonné le dégel de 252 millions FCFA consignés au greffe, et 275 millions FCFA au trésor public.



Le procès ICC-Services pour Investment Consultancy Computering Services s'est ouvert le 17 décembre 2017.



94 000 épargnants béninois ont perdu plus de 150 milliards FCFA placé chez ICC Services qui leur avait promis des intérêts mirobolants de l'ordre de 160%.



L'ex-président de la République, Thomas Boni Yayi, et d'anciens ministres, dont les noms ont été cités au cours de ce procès seront également poursuivis pour leur complicité coupable au moment des faits, a déclaré le procureur spécial de la cour lors de son réquisitoire.