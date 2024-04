Foot : le Vasco da Gama se sépare de son entraîneur argentin Ramon Diaz

Diaz, 64 ans, était à la tête de Vasco da Gama depuis juillet 2023. Son fils Emiliano, 40 ans, qui était son assistant, quitte également le club. «Vasco da Gama informe qu'immédiatement après le match, Ramon Diaz et Emiliano Diaz ne feront plus partie du comité technique. Rafael Paiva, entraîneur de l'équipe U-20, assurera l'intérim», a déclaré le club de Rio de Janeiro dans un communiqué laconique. Dans une déclaration aux médias, Ramon Diaz s'est de son côté dit déçu d'apprendre son renvoi via les réseaux sociaux.





«C'est le premier club de mon histoire d'entraîneur qui m'a fait lutter contre la relégation, j'ai toujours lutté pour les titres», a rappelé l'Argentin, finaliste de la Coupe du monde des clubs en 2022 avec le club saoudien d'Al-Hilal. «Je regrette ce qui s'est passé. Nous ne nous attendions pas à être licenciés par Twitter. Nous méritions autre chose», a déclaré l'ancien entraîneur de River Plate.





Diaz avait pris ses fonctions à la tête de Vasco da Gama lors de la 15e journée du Brasileirao 2023, alors que l'équipe était avant-dernière avec neuf points, à égalité avec la lanterne rouge, l'América Mineiro. Il a réussi à sauver Vasco grâce à une remontée spectaculaire mais cette nouvelle saison a été marquée par une élimination humiliante en demi-finale du championnat de l'Etat de Rio contre Nova Iguaçu, un petit poucet de la quatrième division brésilienne. Et en championnat du Brésil, Vasco est actuellement la première équipe non relégable avec seulement trois points en quatre matches. L'effectif comprend notamment le Français Dimitri Payet, le Chilien Gary Medel, le Paraguayen Robert Rojas et l'Uruguayen José Luis Rodriguez.