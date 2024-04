La 136ème édition du pèlerinage marial de Popenguine placée sous le signe de la justice et de la paix

La 136ème édition du pèlerinage marial de Popenguine, prévue du 10 au 20 mai, mettra l'accent sur le thème « Avec Marie, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix », a annoncé Mgr André Guèye, évêque du diocèse de Thiès, chargé cette année de célébrer la messe.



Ce thème, choisi avant l'issue de l'élection présidentielle, exprime la préoccupation des évêques et leur patriotisme, renseigne APS. Il fait écho à une lettre rédigée par les évêques en 1994, intitulée « Bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix », ainsi qu'à un forum tenu en 2011 à Thiès pour évaluer la situation du pays.



Selon Mgr Guèye, « ce thème s'adresse non seulement aux chrétiens, mais aussi à tous les Sénégalais, les invitant à placer les intérêts du pays au-dessus de leurs préoccupations personnelles. » À en croire le journal, il appelle à un changement de mentalité et de comportement pour promouvoir la justice et la paix dans le pays.



L'évêque souligne l'importance de la réconciliation et de la justice pour parvenir à la paix, affirmant qu'il n'y a pas de paix sans justice. Il encourage le régime actuel à s'engager dans cette dynamique et exhorte les Sénégalais à changer leurs attitudes pour refléter leur désir de paix et de justice.



Le pèlerinage marial de Popenguine revêt une grande signification spirituelle pour les catholiques, offrant un moment de communion et de quête spirituelle, et renforçant le sentiment d'appartenance à l'Église du Sénégal.



En cette période où le pays fait face à des défis importants, le pèlerinage marque une occasion pour les fidèles de se rassembler, de prier pour la paix et la justice, et de renouveler leur engagement envers ces valeurs fondamentales pour le bien-être de la nation.