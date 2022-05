11BébésCalcinésATivaouane: Yaw suspend ses activités politiques

En attendant que toute la lumière soit faite sur les circonstances de la mort des 11 nouveau-nés à l'hôpital Mame Abdoul Aziz Dabakh de Tivaouane, la coalition Yewwi Askan Wi décide de "suspendre toute activité politique sur l’ensemble du territoire national et dans la diaspora pendant 72h", a annoncé la Conférence des leaders.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, la coalition Yewwi Askan Wi note que "tout le Sénégal est atterré à la nouvelle du décès, dans les conditions les plus douloureuses et effroyables qui soient, de 11 nouveau-nés à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane."



Exprimant leur compassion et solidarité à toutes les familles éprouvées ainsi qu'à toute la nation sénégalaise, la Conférence des leaders de ladite coalition espère à cet sujet "que toutes les mesures nécessaires seront enfin prises pour que ce genre de drame ne survienne plus dans notre pays."