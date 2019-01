13 morts dans des violences ethniques au Burkina Faso

En dépit de l’état d’urgence instauré dans certaines régions du Burkina Faso, la violence semble persister dans de nombreuses localités.



C’est le cas à Yirgou, un village de la commune de Barsalogo dans le centre-nord (plus de 200 kilomètres de Ouagadougou) où 13 personnes ont été tuées dans une attaque et lors des représailles qui ont suivi.



Les autorités locales qui communiquent les chiffres parlent d’un bilan très provisoire. Il pourrait être plus lourd car des affrontements sporadiques sont signalés çà et là dans la commune de Barshaalogo à plus de 200 kilomètres au nord de la capitale burkinabé.



Les faits remontent à mardi lorsque des hommes armés arrivés dans la matinée à motos abattent six habitants de Yirgou dont le chef du village, par ailleurs élu local.



En guise de représailles des groupes d’autodéfense soutenue par la population se sont attaqués à la communauté peulh accusée d’avoir hébergé les assaillants.



Sept personnes sont tuées, de nombreux blessés et des bâtiments saccagés racontent les témoins.



Selon les autorités des renforts de force de sécurité ont été envoyés sur place pour maîtriser la situation. Des ratissages sont en cours pour avoir le bilan de ces affrontements.



Cette région n’est pas pourtant la cible des groupes armés qui attaquent le pays depuis 2015.



Lundi le président KABORE avait décrété l’état d’urgence dans deux régions et sept provinces de 4 autres régions pour permettre dit-il aux forces de sécurité de combattre les assaillants.