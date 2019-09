217 migrants clandestins arrêtés et des armes saisies en Egypte

Un communiqué de l'armée révèle qu'outre les 217 migrants arrêtés, les forces armées ont également confisqué 76 véhicules utilisés dans des opérations de contrebande et arrêté 58 contrebandiers et hors-la-loi à travers le pays.



Selon le communiqué, lors de leurs opérations de sécurité, les gardes-frontières ont également saisi deux lance-roquettes, deux mitraillettes, deux fusils de précision, 98 000 munitions de tailles diverses, quatre téléphones satellites, deux jumelles et 19 détecteurs de métaux.



309 000 comprimés de Tramadol, 30 kg de haschisch et deux tonnes de cannabis ont également été saisis.



Les forces de sécurité ont par ailleurs signalé avoir détruit une ferme où est cultivé du cannabis dans la région du Sinaï.