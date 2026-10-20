+24 % par rapport à la moyenne mondiale : Comment le coût des fréquences fragilise les opérateurs télécoms africains

Selon le rapport « Spectrum Policy in Africa » publié par la GSMA en octobre 2026, les opérateurs de télécommunications en Afrique font face à une équation financière de plus en plus complexe .





Bien que les investissements restent soutenus représentant environ « 20 % de leurs revenus » , le revenu moyen par utilisateur (ARPU) a chuté de près de « 49 % » au cours de la dernière décennie . Dans le même temps, le revenu généré par gigaoctet s'est effondré de « 92 % », réduisant la rentabilité des capitaux engagés pour étendre les réseaux .





L'un des principaux obstacles financiers réside dans la tarification et le fardeau fiscal du spectre radioélectrique . La GSMA souligne que les opérateurs africains paient en moyenne « 24 % de plus par unité de spectre » que leurs homologues du reste du monde . De plus, dans certains marchés comme le Bénin, le coût réel est considérablement alourdi par les contraintes réglementaires : si les frais directs représentent 7 % des revenus, « les obligations de couverture géographique et de qualité de service ajoutent 66 % de coûts supplémentaires » .





Cette pression financière disproportionnée sur le spectre réduit les marges de manœuvre des entreprises pour moderniser leurs infrastructures .





Dans des pays confrontés à une forte dépréciation monétaire comme l'Égypte, les coûts élevés des licences ont contribué à une baisse du revenu global des opérateurs de « 16 % » et à une chute des investissements de « 40 % » sur la période étudiée . Le modèle actuel fragilise la santé financière du secteur télécoms sur le continent .





Pour restaurer l'attractivité financière et relancer la dynamique d'investissement, le rapport recommande d'aligner le prix du spectre sur sa valeur économique réelle .





La GSMA estime qu'une réforme globale des politiques d'attribution permettrait de générer une « augmentation cumulative du PIB à travers l'Afrique de plus de 120 milliards de dollars » d'ici 2035 .

