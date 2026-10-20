+24 % par rapport à la moyenne mondiale : Comment le coût des fréquences fragilise les opérateurs télécoms africains

Selon le rapport « Spectrum Policy in Africa » publié par la GSMA en octobre 2026, les opérateurs de télécommunications en Afrique font face à une équation financière de plus en plus complexe
Bien que les investissements restent soutenus représentant environ « 20 % de leurs revenus » , le revenu moyen par utilisateur (ARPU) a chuté de près de « 49 % » au cours de la dernière décennie
L'un des principaux obstacles financiers réside dans la tarification et le fardeau fiscal du spectre radioélectrique
Cette pression financière disproportionnée sur le spectre réduit les marges de manœuvre des entreprises pour moderniser leurs infrastructures
Dans des pays confrontés à une forte dépréciation monétaire comme l'Égypte, les coûts élevés des licences ont contribué à une baisse du revenu global des opérateurs de « 16 % » et à une chute des investissements de « 40 % » sur la période étudiée
Pour restaurer l'attractivité financière et relancer la dynamique d'investissement, le rapport recommande d'aligner le prix du spectre sur sa valeur économique réelle
La GSMA estime qu'une réforme globale des politiques d'attribution permettrait de générer une « augmentation cumulative du PIB à travers l'Afrique de plus de 120 milliards de dollars » d'ici 2035
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