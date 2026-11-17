Entre janvier et novembre 2026, la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a interpellé 6 889 personnes, empêché 107 départs et démantelé 88 réseaux de trafic, rapporte l’Agence de Presse Sénégalaise (APS).



Selon les chiffres présentés mardi par le chef de la DNLT, le commissaire de police Cheikh Sadibou Senghor, ces opérations ont également permis « de déférer devant les différents parquets près de 350 personnes impliquées dans l’organisation de départs irréguliers, notamment des organisateurs, des passeurs et des convoyeurs ».



S’exprimant lors d’une rencontre de sensibilisation, le responsable policier a insisté sur la dimension humanitaire de ces opérations. Il a souligné que les interventions des forces de défense et de sécurité « visent avant tout à protéger les vies humaines, notamment à travers les opérations de secours et d’assistance aux migrants en détresse en mer », précisant que ces interceptions « ne visent pas à barrer la route aux migrants, mais à éviter des drames ».



Le commissaire Senghor a par ailleurs tenu à clarifier le statut juridique des candidats à l’émigration, assurant qu’« aucune action judiciaire n’est intentée contre les migrants » puisqu’ils sont considérés comme « des victimes, des personnes objets de trafic ».



Face aux drames humains liés aux traversées clandestines, il a enfin exhorté les journalistes à relayer des informations fiables afin de déconstruire les perceptions erronées autour des interventions en mer et de mieux sensibiliser les populations sur la nécessité de préserver la vie humaine.

