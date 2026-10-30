Economie : le Sénégal plonge dans la catégorie "junk" après une nouvelle dégradation de sa note par Moody's

L'agence de notation Moody's a dégradé pour la cinquième fois consécutive les notations souveraines en devises étrangères du Sénégal, les poussant plus profondément dans la catégorie des titres de créance spéculatifs, selon des informations rapportées par Reuters.



Les notations en devises étrangères des titres de créance non garantis de premier rang et des notations à long terme de l'émetteur du Sénégal ont été abaissées à 'Ca' de 'Caa2'. Les perspectives ont été révisées à stables de négatives.



Cette décision intervient moins de deux mois après que Moody's a abaissé la note du Sénégal à 'Caa2' et fait suite à l'annonce du gouvernement en septembre selon laquelle il entend demander une restructuration dans le cadre du Cadre commun du G20. Le Sénégal cherche à restructurer sa dette après avoir révélé des passifs non déclarés précédemment qui ont poussé la dette publique à environ 97 % du PIB.



Le pays est en pourparlers avec les créanciers et le Fonds monétaire international pour rétablir la viabilité de la dette tout en préservant l'accès aux marchés de financement régionaux. L'agence de notation a souligné que les risques sont équilibrés entre les retards potentiels du processus de restructuration et les avantages de l'adhésion du Sénégal à l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).