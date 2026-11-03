Dossier ASER-AEE Power : la justice espagnole classe l'affaire, Jean-Michel Sène exige des comptes à Thierno Alassane Sall

Le classement sans suite prononcé par la justice espagnole dans le dossier ASER-AEE Power fait l'effet d'une bombe et pousse Jean-Michel Sène à sortir de son silence. L'ancien directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale balaye d'un revers de main les accusations de détournement en révélant que le juge d'instruction a confirmé la présence effective des 37 000 000 000 F CFA d'avance sur le compte bancaire d'AEE Power EPC, sans déceler la moindre anomalie.





Ce verrouillage financier s'accompagne de garanties bancaires solides permettant à l'État du Sénégal d'obtenir le remboursement intégral des fonds à tout moment. Fort de ces conclusions judiciaires, l'ex-patron de la structure publique pointe du doigt l'attitude de Thierno Alassane Sall et de ses alliés, dénonçant leur mutisme calculé après leurs campagnes médiatiques de discrédit.



Affaire ASER : blanchi par la justice espagnole, Jean-Michel Sène pilonne Thierno Alassane Sall et dénonce une manipulation.

