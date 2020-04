4,3 millions de familles vont bénéficier d'aides financières directes au Maroc

Devant les députés marocains le ministre a indiqué que déjà 1,8 million de foyers ont touché ces aides financées par le fond spécial d'urgence "Covid-19" créé sous l'impulsion du roi du Maroc.



De 800 à 1.200 dirhams (75 à 110 euros) par mois, selon la taille du foyer, seront attribué à ceux qui sont dans l'incapacité de joindre les deux bouts, sans couverture sociale, comme les ouvriers du bâtiment femmes de ménage les artisans, les vendeurs ambulants, les gardiens etc......



Le ministre signale qu'à ces aides s'ajoutent un gel des factures d'eau et d'électricité et des reports de crédit à la consommation.



Des distributions alimentaires ont aussi commencé dans toutes les régions du pays pour les plus démunis.



Autre mesure annoncée par le ministère de l'Economie pour faire face à la pandémie du covid 19, des facilités fiscales ont été prévues pour les entreprises et des prêts exceptionnels sont en cours de déblocage pour environ 9.000 petites et moyennes entreprises.



La Banque Mondiale révèle qu'avec la pandémie et la sécheresse cumulée près de 10 millions de Marocains sur les 35 millions d'habitants pourraient se retrouver dans une situation économique très difficile.