RDC : de nouveaux affrontements à Uvira

De violents affrontements ont été signalés vendredi 26 décembre autour d'Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo, opposant les forces pro-gouvernementales au groupe armé M23, soutenu par le Rwanda. Ces combats interviennent malgré l'annonce, sous la pression américaine, du retrait du M23 de cette ville stratégique ile 16 décembre dernier.



Si des sources locales affirment que les engins lourds et le gros des effectifs de l’AFC/M23 ont quitté la ville, elles affirment toutefois apercevoir encore des individus portant des tenues de policiers du mouvement. Un aéronef survolant Uvira à la mi-journée aurait également semé la peur parmi les habitants. Une situation qui pousse les habitants a rester chez eux depuis vendredi. Les activités ont très peu repris.



Vendredi vers 6 heures du matin, des speedboats stationnées au principal port de la ville ont pris feu après avoir été pris pour cible par des drones de l’armée congolaise qui revendique les frappes. L’AFC/M23 affirme ne pas disposer de force navale et que ces embarcations appartenaient à des civils.

La situation reste très imprévisible, des sources militaires ayant confirmé la présence de membres de l’AFC/M23 ont été signalé à Kiliba et plus au sud dans la cité de Makobola.



À Noël, aucune lesse n'a été célébrée et une consigne a été donnée pour que les célébrations religieuses se tiennent uniquement entre 16 heures et 19 heures.