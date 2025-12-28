Le Niger réaffirme sa souveraineté sur l'uranium face à la France et au groupe Orano

La réponse du Niger à la France et à Orano. Les ministres nigériens des Mines et de la Justice se sont exprimés ce 27 décembre et mettent une nouvelle fois en avant la souveraineté de Niamey sur l'uranium. Ils rejettent les accusations de vol. Un point de presse tenu une semaine après l'annonce de l'ouverture d'une enquête par la justice française pour « vol en bande organisée dans le but de servir les intérets d'une puissance étrangère ». L'uranium du site de la Somaïr, dans le Nord du Niger, est toujours au coeur d'un litige entre Orano et Niamey. Plusieurs procédures internationales d'arbitrage sont en cours.



« Orano franchit un seuil inacceptable », selon le ministre nigérien des Mines qui s'est exprimé ce 27 décembre. Le commissaire colonel Ousmane Abarchi accuse le groupe francais d'assimiler « l'exercice de la souveraineté du Niger à un prétendu vol d'uranium » une ressource nationale.

Depuis le coup d'État de juillet 2023, l'uranium est au coeur d'un bras de fer entre Orano et l'État nigérien. En juin dernier, Niamey a nationalisé la Somair, la société des mines de l'Air où étaient stockées plus de 1 000 tonnes d'uranium.



Alors que les autorités nigériennes ont annoncé sa mise sur le marché international, un convoi de plusieurs dizaines de camions transportant du yellow cake a quitté Arlit fin novembre. En début de semaine, il était toujours stationné à Niamey.



Dans son point de presse, le ministre nigérien met en avant un déséquilibre systémique dans la commercialisation de l'uranium. Et il affirme que le Niger a décidé de « sévir contre tout partenaire qui ne respectera pas sa reglementation minière ». Il ajoute qu'une mise en demeure a été émise en septembre dernier pour un montant total de plus de 4 milliards de francs CFA (plus de 6 millions d'euros), que Niamey réclame à Orano.