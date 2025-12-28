Guinée: un groupe armé «neutralisé» dans la banlieue de Conakry, selon le gouvernement

Les autorités guinéennes de la transition ont annoncé dans la soirée du samedi 27 décembre avoir «neutralisé», en banlieue de Conakry, des membres d’un «groupe armé». Selon leur communiqué, ces personnes avaient «des intentions subversives menaçant la sécurité nationale».
La note précise que vers 4 heures du matin, «les services de sécurité ont mené une intervention ciblée dans une concession de la banlieue de Conakry où un groupe armé était présent». Même si les identités des présumés malfrats restent inconnues, le gouvernement ajoute qu’ils ont été interpellés après des échanges de tirs et qu’une enquête judiciaire «est en cours pour identifier toutes les ramifications de cette affaire».
Alors qu’une élection présidentielle a lieu ce dimanche 28 septembre, ce communiqué intervient dans un contexte où des informations virales sur les réseaux sociaux faisaient état d’un coup d’Etat dans le pays.
