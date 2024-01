49e anniversaire de la Marine nationale: le Contre-amiral Abdou Sène rend hommage aux cinq commandos portés disparus

Le Contre-amiral Abdou Sène qui a laissé entendre qu’il n’y a plus espoir de les retrouver vivants, est revenu sur les évènements lors de son discours et en a profité pour formuler des prières à l’endroit de ces commandos et également salué leur bravoure.



« Je voudrais à l’entame de mes propos souligner le caractère particulier de la célébration de cette année. En effet, dans la nuit du vendredi 5 janvier 2024, une intervention de lutte contre le trafic de drogue au large de Dakar cinq commandos marins de l’équipe de l’élite des opérations spéciales ont été porté disparu en plein action dans le naufrage du navire des trafiquants de drogue volontairement saboté par ces derniers pour effacer tous traces de leur activité illicite », a soutenu le contre-amiral.



« Au moment où il n’y a plus d’espoir de les revoir vivants, je voudrais profiter de cette occasion solennelle pour partager avec vous des pensées pieuses et formuler des prières à leur endroit. Je voudrais aussi saluer l’héroïsme de nos hommes qui ont accomplies leur devoir jusqu’au sacrifice suprême en servant leur patrie en mer », a –t-il déclaré.



Il a, par ailleurs, interpellé le président de la République sur la complexité du travail des marins en mer.

« Monsieur le président de la République servir en mer est toujours à haut risque car au-delà de la complexité de la mission militaire ou de police nous sommes en tout temps confronté à l’hostilité du milieu marin qui ne pardonne aucune erreur de notre part. », indique le contre- amiral Abdou Sène à l’occasion du 49e anniversaire de la Marine nationale.