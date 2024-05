Omissions de notes, réclamations… à l’UCAD : Guy Marius Sagna interpelle le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf

Le député Guy Marius Sagna a interpellé le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), Abdourahmane Diouf, sur la question qui sévit actuellement à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD). « Monsieur le ministre, j’ai appris que le feu couvait sous le cendre à l’UCAD. La cause : les notes des étudiants », a interpellé Guy Marius Sagna.



Il ajoute : « plusieurs étudiants disent avoir été victimes de diminution de note définitive : un étudiant peut avoir 12 lors des résultats provisoires et se retrouver avec 0 lors de la publication des résultats définitifs. Un étudiant peut valider une matière lors des résultats provisoires et ne pas la valider lors de la proclamation des résultats définitifs. Des étudiants qui ont eu des notes provisoires ont été déclarés « absents » par la suite ».



Demandant au ministre « s’il a été informé » de cette situation, Guy Marius Sagna poursuit en informant Abdourahamane Diouf que des « étudiants sont privés, disent-ils, de leurs droits de réclamation alors que la plus part d’entre eux ont des omissions et ont été déclarés par erreurs absents ».



Selon le député de Yewwi Askan Wi (YAW), ce problème touche les trois facultés de Science juridique et politique (FSJP), des Sciences économiques et de Gestion (FASEG) et de Sciences et Techniques (FST).



Directement, M. Sagna s’est adressé au ministre avec un lot de questions : « N’y a-t-il pas de défaillances ou de soucis au niveau de la nouvelle plateforme de délibération de notes de l’UCAD ? », « L’UCAD, peut-elle organiser des rattrapages sans avoir régler définitivement les suspicions des étudiants sur la nouvelle plateforme de délibération de notes et traiter toutes leurs réclamations ? », « Ne faut-il pas mieux, pour la paix sociale à l’UCAD, repousser les examens le temps de vider ces contentieux ? ». Abdourahmane Diouf est interpellé…